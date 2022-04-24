Kayıp 2 genç ölü bulundu

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Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 35’inci kilometresindeki Bakımlı Mahallesi’nde, İlhami Damar’ın kullandığı 06 DC 6939 araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu DSİ’ye ait, yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu. Araçtan kendi imkânlarıyla çıkan Abdullah Demir’in (18) ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Vinçle kanaldan çıkarılan araçta Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli’nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Aynı araçta bulunan Bünyamin Nerede ile İlhan Damar ise bulunamadı. Su altı dalgıç polisleri tarafından yürütülen arama çalışmalarında, Nerede ve Damar’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.