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Olay, GaziosmanpaÅŸa Karadeniz Mahallesiâ€™nde 9 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaÅŸayan 16 yaÅŸÄ±ndaki N.A.Â 9 AralÄ±k Cumartesi gece saatlerinde evden Ã§Ä±ktÄ± ve bir daha geri dÃ¶nmedi. KÄ±z kardeÅŸine misafirliÄŸe giden anne Ã–zgÃ¼r A., eve geldiÄŸinde kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¶remeyince durumu yakÄ±nlarÄ±na haber verdi. YakÄ±nlarÄ± her yerde N.A.'yÄ± ararken, ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda olan babaya da haber verildi. Baba Yasin A., ilk uÃ§akla Ä°stanbulâ€™a geldi. Ailenin yakÄ±nlarÄ± sokak sokak gezerek kÄ±z Ã§ocuÄŸunu aramaya devam etti. Polis Merkezi AmirliÄŸine giden aile kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu. N.A.'nÄ±n babasÄ±, kuzeni ve teyzesine kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik mesajlar gÃ¶nderdiÄŸi iddia edildi.Â

"BABASINA KUZENÄ°NE ' BENÄ° KURTARIN' DÄ°YE MESAJ ATMIÅž"

Anne Ã–zgÃ¼r A., "Erkek kardeÅŸime gitmiÅŸtim gittiÄŸimizde de bize telefon aÃ§Ä±yor. KÄ±z kardeÅŸimi arayÄ±p, "Teyze neredesin?' diyor. '15-20 dakikaya annen geliyor' diyor kÄ±z kardeÅŸim o da 'Tamam biz evdeyiz ' diyor. Eve geldim kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±m kanepede uzanmÄ±ÅŸ ama N.A. yoktu.Â BÃ¼tÃ¼n odalara baktÄ±m ancak bulamadÄ±m. AyakkabÄ±larÄ±na baktÄ±m onlar da yok. Ondan sonra kÄ±z kardeÅŸime erkek kardeÅŸime haber verdim karakola gittik. BabasÄ±na haber verdik. BabasÄ± da kÃ¶ydeydi apar topar uÃ§akla geldi. Erkek arkadaÅŸÄ± yok. MesajlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kimse yok.Â

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"N., kuzenlerine babasÄ±na mesaj atÄ±yor. Mesajlarda, 'Beni kaÃ§Ä±rdÄ±lar, koluma iÄŸne yaptÄ±lar. Ben nerede olduÄŸumu bilmiyorum' yazmÄ±ÅŸ. Biz o mesajlarÄ± kÄ±zÄ±mÄ±n gÃ¶nderdiÄŸine inanmÄ±yoruz. BabasÄ± mesaj atana 'EÄŸer sensen kÄ±zÄ±m bÃ¼yÃ¼k amcanÄ±n ismini sÃ¶yle' demiÅŸ telefon kapanmÄ±ÅŸ. Sabah ezanÄ±na doÄŸru mesaj atÄ±yor kuzenine mesajda 'Benim etrafÄ±m karanlÄ±k. Alkolik insanlar etrafÄ±mda, ne olur beni kurtarÄ±n' yazmÄ±ÅŸ. Biz her yeri arÄ±yoruz ama kendisini bulamadÄ±k. Eve geldikten sonra Ã¶ÄŸle saatlerine doÄŸru babasÄ±na mesaj atÄ±yor. Mesajda 'Baba ne olur beni kurtarÄ±n yaÅŸlÄ± bir adam beni kaÃ§Ä±rÄ±yor'Â yazmÄ±ÅŸ" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°ZMÄ°R'DE BULUNDU

16 yaÅŸÄ±ndaki N.A. GaziosmanpaÅŸa'daki evinden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra kayÄ±plara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ailesi tarafÄ±ndan her yerde aranan ve kayÄ±p baÅŸvurusunda bulunulan N.A., Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince Ä°zmir'in BayraklÄ± semtinde bulundu. KÄ±zlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu haberini alan aile gece saatlerinde Ä°zmir'e hareket etti. 16 yaÅŸÄ±ndaki N.A'nÄ±n ilk ifadesinde aile baskÄ±sÄ± nedeniyle evden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi iddia edildi. N.A.'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili 1 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± da Ã¶ÄŸrenildi.