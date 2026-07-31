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Kayınvalideye ‘emanet takı’ davası

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#Emanet Takılar#Ziynet Eşya Davası#Kayınvalide
Kayınvalideye ‘emanet takı’ davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 07:00

S.B. isimli kadın, balayına gittiği için emanet ettiği düğün takılarını geri vermediği iddiasıyla kayınvalidesi H.B.’ye dava açtı. Kayınvalidesinin haksız yere ziynet eşyalarını alarak güvenini zedelediğini öne süren S.B., takılarının iade edilmesini istedi.

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İSTANBUL'da S.B. adlı kadın 2020'de evlendi. İddiaya göre kayınvalide H.B., ziynet eşyaları yanındayken seyahate çıkmamasını, yolda veya otel odasında kaybolma veya çalınma ihtimali bulunduğunu ve takılanları emanet olarak kendisine bırakabileceklerini gelini S.B.'ye iletti. Kayınvalide H.B., takıları dönüşte iade edeceğini de gelinine söyledi. Kocasının annesi olması sebebiyle kayınvalidesinden şüphelenmeyen ve güven duyan S.B., düğünde takılan 24 ayar 100 gram gerdanlık seti kolye, 22 ayar 15'er gramlık 3 adet bilezik, bileklik ve küpelerini ısrar üzerine kayınvalidesi H.B.'ye emanet olarak bıraktıktan sonra eşiyle balayına gitti.

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İddiaya göre balayından dönen gelin, kayınvalidesine emanet ettiği takıları geri istedi. Kayınvalidenin ziynet eşyalarını vermemesi üzerine S.B. adlı gelin, hayatının şokunu yaşadı. S.B. ile kocası arasında bu sebeple gerginlik yaşandı. Kayınvalidesi H.B.'nin haksız şekilde kendisine ait ziynet eşyalarını iade etmediğini ileri süren S.B. adlı kadın, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak ziynet eşyalarının aynen iade edilmesi (düğün takıları iadesi) davası açtı. S.B.'nin avukatı mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, "Takıların aynen iadesi mümkün olmaz ise bedelin müvekkile ödenmesini talep ediyoruz" denildi.

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#Emanet Takılar#Ziynet Eşya Davası#Kayınvalide

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