Kayınvalidesini virüs bulaştırmasın diye öldürmekle suçlanıyordu... Beraat etti

Hasan B., Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde çıktığı ilk duruşmada, “Kaynanamın koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendim. Çok korktum. Etrafa öksürüğü yayılmasın diye çarşafı yüzüne kapattım. Yastığı ağzına veya yüzüne denk gelecek, nefes alışına engel olacak şekilde koymadım” dedikten sonra, yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.

‘HAYIRLI DAMAT’

Davanın 4’üncü duruşmasında ise karar çıktı. Duruşmaya sanık avukatı Burak Soybir katıldı. Müvekkilinin 15 yıl kaynanasına baktığını, bunu da müteveffanın kızlarının doğruladığına dikkati çeken avukat Burak Soybir, yaşanan olaylardan dolayı müvekkilinin çok üzüldüğünü söyleyerek, “Hayırlı damadın başına gelmeyen kalmadı” dedi.

Mahkeme, sanığın beraatına karar verdi.





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