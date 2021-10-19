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Kayınvalidesine dehşeti yaşattı! İşte cezası

#Bursa#Mahkeme#İfade
Kayınvalidesine dehşeti yaşattı İşte cezası

BURSA’da, tartıştığı kayınvalidesi Fatma Muslu’yu (52) 10 bıçak darbesiyle yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mert E. (29), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin eksik olması ve öldürme kastının teşebbüste kalmasını göz önünde bulundurup, ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak, hapis cezasını 8 yıl 4 aya indirdi. Mert E., tahliye edildi.

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Olay, ocak ayında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 8 yıllık evli olan Mert E. ile eşi K.E. arasında iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından K.E., annesi Fatma Muslu’nun evine gitti. Kayınvalidesinin evine giden Mert E., eşiyle yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert E., kayınvalidesi Muslu’yu 10 yerinden bıçakladı. Fatma Muslu kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Mert E. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Mert E. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianame Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Mert E.’nin yargılanmasına bugün devam edildi. Sanık Mert E. duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Fatma Muslu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

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Mahkemede savunma yapan Mert E., "Bıçakladığım yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Ben olay tarihinde müştekinin evine gitmedim. Suçlamaları, iddiaları kabul etmiyorum. Beni suçladıklarını duyduğumda çok ağrıma gitti. Cezaevinde kendimi astım ancak ip koptuğu için düştüm. Bacağım kırıldı. Ben 8 yıllık evlilik süresinde yapmam gereken her şeyi yaptım. Yapmadığım bir şey için cezaevinde yatıyorum. Niye böyle iddialarda bulunuyorlar anlamış değilim. Evine geleni gideni çok oluyordu, belki onlarla tartıştı. Ben iddia edildiği şekilde eylemde bulunmadım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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'EN AĞIR CEZA VERİLSİN'

Mert E.’nin kendisini bıçakladığını söyleyen Fatma Muslu, "Sanık yalan söylüyor. Olay benim daha önce anlattığım şekilde meydana gelmiştir. Benim on yerimde bıçak darbesi var. Parkta çocuklarla görüştü sonra eve birlikte geldiler. Şikayetim devam etmektedir. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" diye konuştu.

Savcı, mütalaasında, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora göre cezai ehliyetinin eksik olması ve eyleminin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezasının indirilmesini talep etti.

CEZASINDA İNDİRİM UYGULANDI

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Mahkeme heyeti, Mert E.’yi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora göre sanığın cezai ehliyetinin eksik olması, eyleminin teşebbüs aşamasında kalması ve duruşmadaki ‘iyi hali’ göz önünde bulundurarak, cezayı 8 yıl 4 aya indirdi. Mert E., mahkeme kararıyla tahliye edildi.

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#Bursa#Mahkeme#İfade

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