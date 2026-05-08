Kayınvalidesi vurup öldürmüştü... 33 yaşındaki maktulün, eşini ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 11:44

Kağıthane'de kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Rüzgar Eser'in eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Eser'in, "Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek" dediği anlar yer aldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (28) yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİNİ TEHDİT ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay öncesi Rüzgar Eser'in boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E. ile görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve kızı ile konuşan Rüzgar Eser'in 'Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek' dediği anlar yer aldı.

KIZINA 'ANNENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYEREK VİDEO ÇEKTİ

Öte yandan Rüzgar Eser olaydan önce kızına da video çekip 'Ben senin anneni öldürmek zorundayım, kendi ellerimle öldüreceğim. 2 aya Almanya'ya gideceğim para lazım, seni devlet büyütecek. Ben 2-3 ay sonra gelip senin anneni, neneni ve o evde kimi yakalarsam öldüreceğim. Annene söyle aklını başını alsın' dedi.

