Kayınvalidesi ‘eziyet’ten tutuklandı... ‘Anneler Günü’nde yaşamına son vermişti

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Ekiplerin araştırmasında, Cihan Ay’ın eşine karşı fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı, eziyet ettiği belirlendi. Kıymet Ay’ın da gelinine kötü davrandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Cihan Ay ‘Eşe karşı eziyet’ suçundan 13 Mayıs’ta tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kayınvalide Kıymet Ay hakkında ise jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada yeni deliller ve alınan ifadeler neticesinde dün tekrar gözaltı kararı verildi. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen Kıymet Ay, ‘Geline karşı eziyet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.