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Kayınvalidesi ‘eziyet’ten tutuklandı... ‘Anneler Günü’nde yaşamına son vermişti

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Çaybaşı#Adliye
Kayınvalidesi ‘eziyet’ten tutuklandı... ‘Anneler Günü’nde yaşamına son vermişti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 07:00

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde ‘Anneler Günü’ olan 11 Mayıs’ta 1 çocuk annesi Arzu Ay, evinde yaşamına son verdi. Başlatılan soruşturmada, olay yerine giden savcının incelemesinin ardından Arzu Ay’ın eşi Cihan Ay ve kayınvalidesi Kıymet Ay, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Ekiplerin araştırmasında, Cihan Ay’ın eşine karşı fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı, eziyet ettiği belirlendi. Kıymet Ay’ın da gelinine kötü davrandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Cihan Ay ‘Eşe karşı eziyet’ suçundan 13 Mayıs’ta tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kayınvalide Kıymet Ay hakkında ise jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada yeni deliller ve alınan ifadeler neticesinde dün tekrar gözaltı kararı verildi. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen Kıymet Ay, ‘Geline karşı eziyet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Ordu#Çaybaşı#Adliye

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