Kayınvalide-damat olayında soruşturma tamamlandı

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Dillendirilen iddialar ve şikâyet sonrası İstanbul’da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı. Dosya yetkisizlik kararıyla Develi Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili başlattığı soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame, Develi Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Güldane Ş. ve Cuma D. hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında ‘hırsızlık’, ‘birden fazla kişiyle birlikte tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 10 yıl 3 aydan yıldan 21.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

‘SÜREKLİ ARAMIZDA TARTIŞMA YAŞANIYORDU’

Mağdur D.Ş., iddianamede yer alan ifadesinde, sanık Cuma D. ile geçen yıl nişanlandığını anlattı. Bir süre sonra nişanlısı ile annesi arasında samimiyet oluşmaya başladığını öne süren D.Ş., “İkisinin yakınlaşmalarını babama söyleyeceğimi dile getirince annem Güldane ve Cuma bana ‘Bizim dışarı gittiğimizi, ikimizin evde kaldığını, asla babana söylemeyeceksin. Yoksa seni öldürürüz’ şeklinde sözler söyleyip vücudumun çeşitli bölgelerine vurmak suretiyle beni darp etti. Bu şekilde sürekli aramızda tartışma yaşanıyordu” dedi.

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Sanıklar Güldane Ş. ve Cuma D. ise suçlamaları kabul etmedi.