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Kayınpederinin ameliyat tarihi ertelenince doktorun üzerine uçtu

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#İstanbul#Şişli#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 10:02

Şişli'de kayınpederinin ameliyatının bir gün ertelenmesine öfkelenen İ.C.A. yakınlarıyla birlikte geldiği hastanede doktor R.B. ile tartışmaya başladı. Doktora küfür edip saldıran R.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen İ.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 25 Ekim Cuma günü saat 14.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce kayınpederi hastaneye getirilen İ.C.A., ameliyat için verilen tarihin bir gün sonraya ertelendiğini öğrendi. Öfkelenen İ.C.A yakınlarıyla birlikte ameliyatı yapacak olan doktor R.B. ile tartışmaya başladı.

Kayınpederinin ameliyat tarihi ertelenince doktorun üzerine uçtu

Doktora küfür eden İ.C.A. bankonun üzerinden atlayarak doktora saldırdı. Doktor koşarak kaçarken, saldırgan da özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi. Yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan İ.C.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İ.C.A., 'Kasten Yaralama' ve 'Tehdit - Hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Kayınpederinin ameliyat tarihi ertelenince doktorun üzerine uçtu

Kayınpederinin ameliyat tarihi ertelenince doktorun üzerine uçtu

Kayınpederinin ameliyat tarihi ertelenince doktorun üzerine uçtu

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#İstanbul#Şişli#Hastane

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