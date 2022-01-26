Kayınpederini boynundan vurup kaçtı! Şişli’de film gibi yakalama operasyonu

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Olay, Şişli İzzetpaşa Mahallesi Mandıra Sokak üzerinde 6 Aralık 2021’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Bayır boşanma aşamasındaki eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Burada tartıştığı kayınpederi Mehmet Helvacı’yı tabanca ile boynundan vurarak olay yerinden kaçtı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk iş olarak ölümle tehdit edilen eş İ.B’nin evine 24 saat usulüne göre koruma görevlendirildi.

HER YERDE ARANDI

Eren Bayır’ın bulunabileceği her yerde arama yapan ekipler, bir adres tespit etti. Belirlenen adrese Özel Harekat polisleri ile yapılan baskında 20 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi bulundu. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılan Bayır, aranmaya devam edildi.

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KAÇTIĞINI SANDI AMA BEKÇİLERİ ATLATAMADI

Başkasının kimliğini kullanarak ve kılık değiştirerek uzun süre kaçan şüpheli,18 Ocak Salı günü Mecidiyeköy’de bekçilerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre koştuktan sonra bekçileri atlattığını düşünen Bayır, taksi durdurarak kaçmak istedi. Durdurduğu taksiden bekçilerin olduğunu görünce şoka uğrayan Eren Bayır yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ise KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, koşarak kaçan Bayır’ın taksiden çıkan bekçiler tarafından yakalanması ve gözaltına alınması görülüyor.

26 SUÇ KAYDI VAR

Kuştepe Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yakalanan Eren Bayır’ın üzerinden başkasına ait kimlik kartı ve uyuşturucu madde çıktı. Kuştepe Polis Merkezi’ne götürülen Bayır, olayda kullandığı tabancayı sakladığını belirtti. Tabanca, saklanılan yerden alındı. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’, ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ ve ‘Kasten Yaralama’ suçlarından toplamda 26 kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.