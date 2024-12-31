Kayınpederden eczane baskını

Haberin Devamı

Olay sırasında eczanede bulunan Çetin hızla depo kısmına sığınarak korunmaya çalıştı. İki el ateş açan B.V. geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. Eczanenin ve raflardaki bazı ilaçların zarar gördüğü belirlenirken, B.V. de gözaltına alındı. İfadesi alınan B.V. adliyeye sevk edildi. Eczacı Emre Çetin, saldırının boşanma davasından kaynaklı olduğunu öne sürdü.

‘BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI’

Çetin, yaşadığı korku dolu anları, şöyle anlattı: “Eşimle anlaşamadığım için boşanma davası açtım. 2023 Aralık ayından bu yana boşanma davam sürmektedir. Bu süreçte kayınbabam daha önce iki kez tehdit etmişti ‘Seni öldüreceğim’ diye. Kayınpederimin yanı sıra eşim de evliliğimizin ilk aylarından bu yana ölüm tehditlerinde bulunmuştu. ‘Hele bir aç boşanma davasını, öldürürüz seni’ diyorlardı. Bununla alakalı da savcılıkta iki şikâyet dosyam var. Şikâyetimle ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Ne aşamada onu da çok bilmiyorum. Elinde silahı görünce hemen içeri doğru kaçmaya başladım. Daha sonra arka kapıyı kapattım. ‘Nedir senden çektiğimiz’ diye bağırmaya başladı. Silahıyla işyerime ateş açmaya başladı. Ben de depo bölümüne sığındım. Babamı ve polisleri aradım. Beni öldürmeye teşebbüste bulundu. Kendisinden davacıyım.”