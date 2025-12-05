KayÄ±npeder avukatlÄ±k ofisinde dehÅŸet saÃ§tÄ±â€¦ Gelinini tabancayla yaralayÄ±p, onun kÄ±z kardeÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Haberin DevamÄ±

Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde YaylacÄ±k Mahallesi 381'inci Sokak'taki avukatlÄ±k ofisinde meydana geldi. YaÅŸar Ereli, oÄŸluyla boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki gelini Eser Ereli ve onun kardeÅŸi NilgÃ¼n GeÃ§er ile avukatlÄ±k ofisinde buluÅŸtu. Taraflar arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Â YaÅŸar Ereli, Ã¼zerinde bulunan tabanca ile Eser Ereli ve NilgÃ¼n GeÃ§er'e ateÅŸ etti. 2 kardeÅŸ yaralanÄ±rken, YaÅŸar Ereli kaÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan NilgÃ¼n GeÃ§er yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Eser Ereli'nin saÄŸlÄ±k durumunun ise ciddiyetini koruduÄŸu belirtildi. Olay sÄ±rasÄ±nda bÃ¼roda bulunan avukatlar fenalÄ±k geÃ§irdi.

Polis ekipleri, YaÅŸar Ereli'yi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

