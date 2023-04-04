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Kayınbiraderini öldürüp 'namusumu temizledim' demişti... Adliyeye çelik yelekle getirildi

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#Şanlıurfa#Cinayet#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 14:49

Şanlıurfa'da, kayınbiraderi Ferdi B.'yi (41) tabancayla öldürüp 'Namusumu temizledim' diyerek bağıran Hülya B. (33), çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Hülya B., eşinin kardeşi Ferdi B. ile ilişki yaşadı.Eşi cezaevinde olan Hülya B., iddiaya göre çektiği uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşma tehdidinde bulunan kayınbiraderiyle buluşmak için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya geldi.

Kayınbiraderini öldürüp namusumu temizledim demişti... Adliyeye çelik yelekle getirildi

Hülya B., buluşma noktasına gelen kayınbiraderini, bir süre tartıştıktan sonra tabancayla peş peşe ateş ederek öldürdü.

Kayınbiraderini öldürüp namusumu temizledim demişti... Adliyeye çelik yelekle getirildi

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayın ardından, 'Namusumu temizledim, polisi arayın' dediği duyulan Hülya B., ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

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Kayınbiraderini öldürüp namusumu temizledim demişti... Adliyeye çelik yelekle getirildi

Hülya B., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip hastanede sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

Kayınbiraderini öldürüp namusumu temizledim demişti... Adliyeye çelik yelekle getirildi

Olay, öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli, 3 çocuk annesi Hülya B., eşinin kardeşi Ferdi B. ile ilişki yaşadı. Ferdi B., yengesiyle yakınlaşmalarını kamerayla kayıt altına aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hülya B., eşi ve çocuklarıyla, 3 ay önce, Diyarbakır'a yerleşti. Ferdi B., şehir değiştiren yengesini birlikte olmaya zorladı ve elindeki görüntülerle, sosyal medyada yaymakla tehdit etmeye başladı.

Kayınbiraderini öldürüp namusumu temizledim demişti... Adliyeye çelik yelekle getirildi

DİYARBAKIR'DAN GELDİ

Tehditler üzerine Hülya B., Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelip kayınbiraderiyle buluştu. Hülya B., buluşma noktasına gelen kayınbiraderine, yanındaki tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ferdi B., olay yerinde hayatını kaybetti. Mahallede tedirginliğe neden olan olay sırasında, kayınbiraderinin başında bekleyip, çevredekilerden polisi aramalarını isteyen Hülya B., "Beni yuvamdan, kocamdan etti. Ben daha niye yaşıyorum? Namusumu temizledim" diye bağırdı.

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Kayınbiraderini öldürüp namusumu temizledim demişti... Adliyeye çelik yelekle getirildi

Hülya B., daha sonra, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerine, elindeki tabancayı bırakıp teslim oldu. Sağlıkçıların kontrolünde öldüğü belirlenen Ferdi B.'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Gözaltına alınan Hülya B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Şanlıurfa#Cinayet#Diyarbakır

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