Kayınbiraderde uyuşturucu çıkmadı

Ali Kaya, 6 Şubat 2026’da sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Ali Kaya, hâkimlikteki savunmasında özetle, “Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir” demişti.

Ali Kaya’nın, Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) yapılan uyuşturucu testinin sonucu savcılık dosyasına ulaştı. Raporda, Ali Kaya’dan saç örneği alınamadığı, kan ve idrar örnekleri üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi. Raporda, Kaya’nın kan ve idrarında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı ifade edildi.