Kayınbiraderde uyuşturucu çıkmadı

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘uyuşturucu ve fuhuş’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 Şubat 2026’da gözaltına alınmıştı.

Ali Kaya, 6 Şubat 2026’da sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Ali Kaya, hâkimlikteki savunmasında özetle, “Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir” demişti.

Ali Kaya’nın, Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) yapılan uyuşturucu testinin sonucu savcılık dosyasına ulaştı. Raporda, Ali Kaya’dan saç örneği alınamadığı, kan ve idrar örnekleri üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi. Raporda, Kaya’nın kan ve idrarında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı ifade edildi. 

 

