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Kayınbirader dehşeti

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#Sema Nur S.B.#Ebubekir Baran#Kayınbirader
Kayınbirader dehşeti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 07:00

İSTANBUL Fatih’te Sema Nur S.B. (24), şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 yıllık eşi Ebubekir Baran’a (28), 5 ay önce boşanma davası açtı. Dava sürerken mahkeme, çiftin çocukları N.Ş.B.’nin velayetini geçici olarak annesine verdi.

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Ebubekir Baran, cumartesi sabahı çocuğunu aldı. Akşam saatlerinde çocuğunu boşanma aşamasındaki eşine teslim etmek için annesi Lamia B. (62) ve arkadaşı Hüseyin K. (34) ile otomobiliyle Cibali Mahallesi’ne giden Baran, evin olduğu sokağa girdi. Baran’ın kullandığı aracın önü, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kayınbiraderi Muhammed Can S. (20) tarafından kesildi. Eline aldığı kaldırım taşıyla yeğeninin de olduğu araca saldıran Muhammed Can S., aracın ön camını kırdı. Ardından da aynı taşla eniştesi Baran’a saldıran kayınbirader, onu kolundan yaraladı. Neye uğradığını şaşıran Baran, araçla olay yerinden uzaklaştı. Baran’ın yanındaki polis, saldırgana müdahale etti.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Olayın ardından Baran, hastaneye giderek darp raporu aldı ardından da annesi ve arkadaşıyla emniyete giderek şikâyetçi oldu. Saldırgan Muhammed Can S. hakkında savcılık tarafından ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Polisin kaçan saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

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#Sema Nur S.B.#Ebubekir Baran#Kayınbirader

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