Kayınbabası ölüm fermanını çıkardı! Yaşadığı dehşeti anlattı: Ölmek istemiyorum

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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Yasemin B. (26) 1 yıl önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski kocası Vedat Ç. (27) bir ay önce kaçakçılık suçundan cezaevine girince, evde sorunlar yaşamaya başladı.



Kayınbabası Abdulcelil Ç.’nin (50) baskılarına dayanamayan ve psikolojisi bozulan Yasemin B. bir hafta önce eşinin amcasının oğluna kendini otogara bıraktırarak evden kaçtı. Yasemin B., Tarsus’tan Adana’ya gelip burada Merkez Parkta yatıp kalmaya başladı. Bu durumu öğrenen kayınbabası cezaevindeki oğlunun yanına giderek, “Eşin namussuzluk yaptı onun ölmesi gerekiyor sen cezaevinden çıkınca onu öldür ben sana bakarım” dediği öne sürüldü.



Kayınbaba daha sonra da genç kadın hakkında aileyi toplayıp “ölüm fermanı” vererek, her yerde onu aramaya başladı. Bu durumu öğrenen Yasemin B. dünyaya geldiğinden bu yana kaderinin hiç gülmediğini ifade ederek, “Ben daha 14 yaşında Van’dan gece eve giderken birden fazla kişinin tecavüzüne uğradım. Uyandığımda çırılçıplaktım sokakta herkes bana bakıyordu. Bu olaydan dolayı ailem beni istemedi. 18 yaşıma kadar yurtta kaldım. Anne ve babamı yıllarca görmedim. 18 yaşından sonra yurttan çıkıp Tarsus’a geldim eşimle tanıştım ona yaşadığım olayları anlattım beni kabul etti.





Evlendik 3 çocuğumuz oldu” dedi.Evlendikten sonra da yüzünün bir türlü gülmediğini anlatan Yasemin B., “Hem eşim, hem kayınbabam hem de görümcelerim beni sürekli dövdü. Ancak ben bunlara sesimi çıkarmadım hepsine dayandım. Bir yıl önce de eşimden ayrıldım, ama birlikte yaşamaya devam ettik. En son cezaevine girince baskılara dayanamayıp kaçtım. Kaçarken de eşimin amcasının oğlu beni otogara bıraktı. Bunu öğrenen kayınbabam benim namussuzluk yaptığımı düşünerek benim ölüm fermanımı vermiş.Şimdi her yerde beni öldürme için arıyor. Ben daha çok küçüğüm benim 3 tane çocuğum var. Ben ölmek istemiyorum yaşamak istiyorum. Ne olur bana yardım edin. Ben bir şey yapmadım. Ben namussuzluk yapmadım. Kaçtığım için pişman oldum. Ancak kesinlikle namussuzluk yapmadım” diyerek gözyaşlarına boğuldu.