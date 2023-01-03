Kayıkhanede yangın

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İstanbul Kadıköy Caddebostan’daki kayıkhaneye demirli bir teknede, dün 05.15 sıralarında, iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, demirli bulunan diğer teknelere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

LÜKS TEKNE BATTI

Beşiktaş Bebek sahilinde de ‘Aran’ isimli 15 metrelik lüks tekne, önceki gün, su almaya başladı. Yaklaşık bir saat içinde batan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan teknenin içine dolan su tahliye edildi.