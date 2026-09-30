KAYI SAVUNMA, milli teknoloji ve üretim kabiliyetlerini ADEX 2026'da sergiliyor

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim'e kadar sürecek ADEX 2026, Bakü Expo Center'da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Köklerini kadim bir medeniyetin teknolojiye, üretime ve mühendisliğe verdiği değerden alan bir anlayışla kurulan KAYI SAVUNMA, Güney Kafkasya ve Orta Asya'nın önde gelen savunma sanayisi fuarlarından biri olan ADEX 2026'da yerini aldı.

Geleneksel ve modern mühimmat aileleri alanlarındaki ürün gruplarıyla ön plana çıkan KAYI SAVUNMA, topçu roketleri, topçu, hava ve havan mühimmatları başta olmak üzere geniş ürün yelpazesini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Türkiye'nin savunma alanındaki tam bağımsızlık vizyonuna destek vermeyi ilke edinen ve üretim altyapısını güçlendiren KAYI SAVUNMA, ADEX 2026'da sektör paydaşlarıyla sürdürülebilir işbirlikleri kurmayı amaçlıyor.

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KAYI SAVUNMA, fuarda havan ailesinin 60, 81, 82 ve 120 mm versiyonları ile 60, 81 ve 120 mm havan mühimmatlarının yanı sıra MK serisi genel maksat uçak bombalarının 81, 82, 83 ve 84 versiyonları ile FAB-250 bombasını sergiliyor. Ayrıca 107 ve 122 mm topçu roketleri ile 155 mm topçu mühimmatı da tanıtılıyor.