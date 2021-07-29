Kayhan Yıldızoğlu kimdir, kaç yaşında? Kayhan Yıldızoğlu dizileri ve filmleri

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkıya vb. yardımcı rollerde oynamıştır. Yıldızoğlu 150'nin üstünde filimde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırmıştır.

Kayhan Yıldızoğlu, kendisi gibi sinema sanatçısı olan Suna Yıldızoğlu ile bir evlilik yaşamıştır.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER;

Söz (dizi) - 2018 (Ömer Bey)

Dışarda: Zehri İçin - 2018

Aksak - 2016 Hasan Dede

Kurtlar Vadisi Pusu - 2015 Yüce Majeste

Köstekgiller Perili Orman - 2015

Küçük Ağa - 2014-2015

Öyle Sevdim ki Seni - 2013

Ali Ayşe'yi Seviyor - 2013

Bizim Okul - 2013

Evim Sensin - 2012

Akasya Durağı - 2008-2012 Mazhar Bey

Adanalı - 2011

Selena - 2006 - 2009

Görgüsüzler- 2008

Sevda Çiçeği - 2006

Unutulmayanlar - 2006

Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar - 2006

Miras - 2005

İnadım İnat - 2005

Cennet Mahallesi - 2004

Yabancı Damat - 2004

Kalbin Zamanı - 2004

Ömerçip - 200

Zart-1 TV - 2000

Bize Ne Oldu - 1999

Kahpe Bizans - 1999

Eşkıya - 1996

Tatlı Kaçıklar - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Cümbüş Sokak - 1993

Zirvedekiler - 1993

Varyemez - 1991

Sözde Kızlar - 1990

Hoşgeldin Ramazan - 1987

Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979

Taşı Toprağı Altın Şehir - 1978

İşte Bizim Hikayemiz - 1978

Kara Murat Devler Savaşıyor - 1978

Hedef - 1978

Güneşli Bataklık - 1977

Kara Murat Denizler Hakimi - 1977

Çakal Avı - 1977

Şıpsevdi - 1977

Yıkılmayan Adam - 1977

Ölmeyen Şarkı - 1977

Bizim Kız - 1977

Adana Urfa Bankası - 1976

Sıralardaki Heyecan—1976

Kocam Erkek mi? - 1975

Dadaş Hasan - 1975

Topuz - 1975

Üç Kağıtçılar - 1975

Evcilik Oyunu - 1975

Acele Koca Aranıyor - 1975

Unutma Beni - 1974

Almanyalı Yarim - 1974

Göç - 1974

Kahramanlar - 1974

Unutama Beni - 1974

Kara Murat Kardeş Kanı - 1974

Kara Murat Ölüm Emri - 1974

Ayrı Dünyalar - 1974

Aşk Mahkûmu - 1973

Vurgun - 1973

Soyguncular - 1973

Bitirimler Sosyetede - 1973

Bir Demet Menekşe - 1973

Acı Hayat - 1973

Turist Ömer Uzay Yolunda - 1973

Bitirim Kardeşler - 1973

Rabia - 1973

Arap Abdo - 1973

Kabadayının Sonu - 1973

Battal Gazi Geliyor - 1973

Anneler Günü - 1973

Gazi Kadın - 1973

Kara Murat Fatih'in Fermanı - 1973

Balıkçı Osman - 1973

Süper Adam Kadınlar Arasında - 1972

Bir Pınar ki - 1972

Malkoçoğlu Kurt Bey - 1972

Yumurcak Küçük Şahit- 1972

Kara Murat: Fatih'in Fedaisi - 1972

Ayrılık - 1972

Falcı - 1972

Sen Alın Yazımsın - 1972

Hızlı Hızır - 1972

Zulüm - 1972

Ölüm Bebekleri - 1972

Bela Mustafa - 1972

Kadın Yapar - 1972

Yıldırım Ajan - 1972

Kanlı Para - 1972

İtham Ediyorum - 1972

Rüyalar Gerçek Olsa - [[1972

Babanın Arkadaşları / L'Amico del Padrino - 1972

Ve Silahını Çekti - 1972]]

Hayatımın En Güzel Yılları - 1972

Keloğlan - 1971

Kızıl Maske'nin İntikamı - 1971

İpi Boynunda Bil - 1971

Herşeyim Sensin - 1971

Bir Kadın Kayboldu - 1971

Yarın Ağlayacağım - 1971

Gizli Aşk - 1971

Ali Baba Kırk Haramiler - 1971

Yavru İle Katip - 1971

Sevdiğim Uşak - 1971

Bicirik İş Başında - 1971

Bicirik İş Peşinde - 1971

Elmacı Kadın - [[1971

Görünce Kurşunlarım - 1971

Hasret - 1971

Hem Döğüş Hem Seviş - 1971

Kurşunla Selamlarım - 1971

Sürgünden Geliyorum - 1971

Toto Kralı - 1971

Fadime Cambazhane Gülü - 1971

Üç Arkadaş - 1971]

Gönül Hırsızı - 1971

Oyun Bitti - 1971

Yumurcağın Tatlı Rüyaları - 1971

Mıstık - 1971

Devler Geliyor - 1970

Ecel Teri - 1970

Ankara Ekspresi (film) - 1970

Fadime - 1970

Koçum Ali - 1970

Tehlikeli Oyun - 1970

Sevgili Muhafızım - 1970

Şoför Nebahat - 1970

Hayatım Sana Feda - 1970

Arım, Balım, Peteğim - 1970

Buğulu Gözler - 1970

Mazi Kalbimde Yaradır - 1970

Kara Gözlüm - 1970

Kurşunların Kanunu - 1969

Yaralı Kalp - 1969

Gül Ayşe - 1969

İffet - 1969

Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor - 1969

Osmanlı Kartalı - 1969

Aşk Bu Değil - 1969

Sabah Olmasın - 1969

Şehir Eşkiyası - 1969

Kaderimsin - 1969

Tarkan - 1969

Acı İle Karışık - 1969

Can Pazarı - 1968

Artık Sevmeyeceğim - 1968

Dağları Bekleyen Kız - 1968

Malkoçoğlu Kara Korsan - 1968

Ömrümün Tek Gecesi - 1968

Leylaklar Altında - 1968

Erikler Çiçek Açtı - 1968

Son Vurgun - 1968

Kara Battal'ın Acısı - 1968

Urfa İstanbul - 1968

Kahveci Güzeli - 1968

Şeyh Ahmet - 1968

Ölüm Saati - 1967]

Kara Davut - 1967

Ömre Bedel Kız - 1967

Yaşlı Gözler - 1967

Malkoçoğlu - 1966

Fatih'in Fedaisi - 1966

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