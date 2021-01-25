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Gündem
MANİSA (İHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Kaygan zeminde kontrolden çıkan araç direğe çarptı

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Kaygan zeminde kontrolden çıkan araç direğe çarptı
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Turgutlu'da yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Koşukırı mevkinde meydana gelen kazada A.G. yönetimindeki 35 AF 4037 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.G. olay yerine gelen ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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