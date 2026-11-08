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Kayda alan kişi dehşete düştü... 'Allah'ım! Adamı ezdi' | Çığlık çığlığa yardım istedi! Otoyoldaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Zincirleme Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 11:41

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralanmıştı. Bu kazanın yaşandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bir TIR sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde kayarak gelen otomobilin kaza yapmış aracın sürücüsüne çarptığı görülüyor. Kaydı yapan TIR sürücüsünün gördükleri karşısında büyük şok yaşayarak "Of of... Allah'ım! Adamı ezdi" dediği, yaralanan sürücünün de acı içinde çığlık attığı duyuluyor.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde seyreden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile aynı yönde giden 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı.

Kayda alan kişi dehşete düştü... Allahım Adamı ezdi | Çığlık çığlığa yardım istedi Otoyoldaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı TIR da kazaya karıştı.

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Kayda alan kişi dehşete düştü... Allahım Adamı ezdi | Çığlık çığlığa yardım istedi Otoyoldaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi ve kaza sonrası yola inen bir yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kayda alan kişi dehşete düştü... Allahım Adamı ezdi | Çığlık çığlığa yardım istedi Otoyoldaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı

KAZA KAMERADA

Kaza, bir TIR şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkarak kayan bir otomobilin, ilk kaza sonrası yola inen bir yayaya, ardından bariyerlere çarptığı ve sonrasında başka bir otomobilin de kazaya karıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde; otomobilin çarptığı yayanın acı çığlıkları da kaydedildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların tedavileri sürüyor.

Kayda alan kişi dehşete düştü... Allahım Adamı ezdi | Çığlık çığlığa yardım istedi Otoyoldaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı


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#Kaza#Zincirleme Kaza#Trafik Kazası

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