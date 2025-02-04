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'Kayboldum' ihbarı yapan gençten kan donduran itiraf: Annemi öldürdüm

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#Cinayet#Sakarya#Kaynarca
Kayboldum ihbarı yapan gençten kan donduran itiraf: Annemi öldürdüm
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 10:18

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 yaşındaki şahıs, işsizlik ve evlilik sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada annesini av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından 112'yi arayarak kaybolduğunu bildiren ve jandarma ekiplerince bulunduktan sonra cinayeti itiraf eden şahıs, gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Kadir Taşkın dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Taşkın'a ulaştı. Kadir Taşkın, evde annesini av tüfeği ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından eve giden ekipler Behiye Taşkın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayın evlilik ve işsizlik sebebiyle başlayan tartışma sonrasında meydana geldiği iddia edildi. Annesini öldüren şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kayboldum ihbarı yapan gençten kan donduran itiraf: Annemi öldürdüm

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#Cinayet#Sakarya#Kaynarca

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