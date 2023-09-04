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Viyadük altında cansız bedeni bulunmuştu... Tıp fakültesi öğrencisi Enes'in otopsi raporu ortaya çıktı

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#Enes Ahmet Tekin#Kayseri#Talas
Viyadük altında cansız bedeni bulunmuştu... Tıp fakültesi öğrencisi Enesin otopsi raporu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 11:11

Kayseri'de tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin, kaybolduktan 13 gün sonra viyadük altındaki dere yatağında cesedi bulunmuştu. Tekin'in ölümünün ardından baba Osman Tekin, çocuklarının yükseklik korkusu olduğunu söyleyip olayda kuşku ve şüpheler oluştuğunu iddia etmişti. Enes Ahmet Tekin'in (25), otopsi raporu ortaya çıktı. Beyin doku ve iç organ harabiyeti sonucu öldüğü tespit edilen Tekin'in genel muayenesinde ateşli silah, kesici ve delici alet izi bulunmadığı belirtildi.

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Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Tekin'den bir daha haber alınamadı. Hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi.

Viyadük altında cansız bedeni bulunmuştu... Tıp fakültesi öğrencisi Enesin otopsi raporu ortaya çıktı

Polis, arama çalışması başlatırken; basına konuşan aile, Ahmet Enes Tekin'in tıp fakültesini istemediğini, sırf kendilerini kırmamak için bölüme devam ettiğini belirterek, oğullarının eve dönmesi için çağrıda bulundu. Ancak polis ekipleri, 13 gün sonra Tavlusun Mahallesi Derevenk Viyadüğü'nün altındaki dere yatağında Ahmet Enes Tekin'in cesedini buldu. Kayseri Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Tekin'in cenazesi, Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesi'nde Evliya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Viyadük altında cansız bedeni bulunmuştu... Tıp fakültesi öğrencisi Enesin otopsi raporu ortaya çıktı

'CESETTE İLERİ DERECE ÇÜRÜME' VURGUSU

Viyadükten atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ahmet Enes Tekin'in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda; Enes Ahmet Tekin'in, yüksekten düşmekle oluşması mümkün künt (ağır) genel beden travmasına bağlı kafatası, kafa tabanı, çok sayıda kaburga kırıkları ile beyin doku ve iç organ harabiyeti sonucu öldüğü belirtildi. Raporda; ceset üzerinde ileri derece çürüme olduğuna vurgu yapılarak, yaş, kilo ve ölü lekelerinin de ayırt edilemediğinin görüldüğü aktarıldı.

Viyadük altında cansız bedeni bulunmuştu... Tıp fakültesi öğrencisi Enesin otopsi raporu ortaya çıktı

ALKOL VE UYUŞTURUCU ANALİZİ TALEBİ

Otopside yer alan doktorlar, Tekin'e ait iç organ parçalarının Adli Tıp Kurumu Ankara Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilerek, alkol ve uyuşturucu analizinin yaptırılmasının, kemik doku örneğinin ise Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olacağı görüşünde bulundu. Tekin'in genel muayenesinde; herhangi bir ateşli silah yaralanması, kesici ve delici alet yaralanması ve boğulma bulgusuna rastlanmadığı raporda yer aldı. 

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Viyadük altında cansız bedeni bulunmuştu... Tıp fakültesi öğrencisi Enesin otopsi raporu ortaya çıktı

 

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#Enes Ahmet Tekin#Kayseri#Talas

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