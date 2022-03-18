Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kaybolduktan 2 yıl sonra cansız bedeni bulunmuştu! Semira Arslan davasında 2 amcaya tutuklama

#Hatay#Semira Arslan#Kadın Cinayeti
Kaybolduktan 2 yıl sonra cansız bedeni bulunmuştu Semira Arslan davasında 2 amcaya tutuklama

Hatay'da, 2017'de kaybolan ve 2019'da zeytin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içinde cesedi bulunan Semira Arslan (17) ile ilgili davada 2 amcası 'cinayet', gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç. ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Daha önce de Semira ile birlikte yaşayan İbrahim D., tutuklanmıştı. Semira cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı, 4'e yükseldi.

Haberin Devamı

Altınözü ilçesinde 2017 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Semira Arslan'ın cesedi, 2019'da zeytin bahçesi içindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içine bulundu. Bölgede arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Semira'ya ait çanta, cüzdan ve ziynet eşyalarını da buldu. Arslan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma devam ederken, Semira Arslan'ın ailesi ise cinayete karışanların yakalanması için televizyon programlarına katıldı. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelilerinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine 14 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, Semira Arslan'ın amcaları Retip A., Abdurezzak A., yengesi Halime A., komşusu Suriyeli Hasan E.A. ile birlikte yaşadığı İbrahim D. (38) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç.’yi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Jandarmadaki işlemleri 15 Mart'ta tamamlanan şüphelilerden İbrahim D., ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan’ çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Hasan E.A. ise serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın

Mersinde korkunç olay Eski sevgilisi ile yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdıMersin'de korkunç olay! Eski sevgilisi ile yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdıHaberi görüntüle

TUTUKLU SAYISI 4'E ÇIKTI

Jandarmadaki işlemlerinin dün tamamlanmasının ardından Retip A., Abdurezzak A., Halime A., ile Selim Ç. de nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Semira Arslan ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç., ‘çocuğun nitelikli istismarı’ suçundan, amcası Abdurrezzak A.ve Retip A. ise cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yengesi Halime A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Semira Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı, 4'e yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Semira Arslan#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı