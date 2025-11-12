Kaybolduktan 1 hafta sonra cansız bedeni bulunmuştu! 11 yaşındaki Veysel'e acı veda

Haberin Devamı

Elazığ'da Gümüşkavak Mahallesi'nde 5 Kasım'da öğle saatlerinde evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen'i arayan ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Veysel Bilen'in, dün Bingöl kara yolu üzerindeki bir arıtma tesisinin yakınında cansız bedeni bulundu.

Veysel Bilen'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Akçakiraz beldesine getirilerek kılınan namazın ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Soruşturma sürüyor.