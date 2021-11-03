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Kayboldu

#1915 Çanakkale Köprüsü#Sis#Deniz
Kayboldu

Sis nedeniyle Çanakkale’de deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü de gözden kayboldu.

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Çanakkale’de önceki gece saatlerinde başlayıp dün sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. 

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Gemiler ise boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde bekletildi. Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri dün sabah yapılamadı.

Öte yandan yoğun siste, 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü de gözden kayboldu. 318 metre yüksekliğe sahip köprünün kuleleriyle ana halatları ancak 400 metre yukarıdan dronla görüntülenebildi. Ortaya çıkan manzara, görenleri etkiledi.

12 SAATTE AÇILDI

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DÜN saat 13 sıralarında, yaklaşık 12 saat sonra sisin etkisini yitirmesiyle Çanakkale Boğazı’nda trafik transit geçişlere açıldı. Gelibolu-Lapseki seferleri de yeniden başladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#1915 Çanakkale Köprüsü#Sis#Deniz

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