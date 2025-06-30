Kaybolan zihinsel engelli kadın sağ bulundu

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Gerede ilçesine bağlı Demirciler köyünde oturan zihinsel engelli Şerife Y., dün saat 12.00 sıralarında kayboldu. Şerife Y.’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ormanda yapılan arama çalışmalarında saat 00.00 sıralarında termal dronla Şerife Y.’nin yeri tespit edilerek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Şerife Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.