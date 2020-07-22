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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Kaybolan zihinsel engelli bulundu, ilk olarak yemek istedi

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Kaybolan zihinsel engelli bulundu, ilk olarak yemek istedi
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KARS'ta, dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan zihinsel engelli Şentürk Akbabaöz (62), AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulundu.

Kars'ın merkez Bozkale köyünde yaşayan Şentürk Akbabaöz, dün sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Akbabaöz, yakınları ve köylülerin aramasına rağmen bulunamadı. Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine durum güvenlik güçlerine haber verildi. Köye gelen JAK ve AFAD ekipleri, gece boyu devam eden arama çalışmalarında Akbabaöz'ü bugün saat 08.00 sıralarında köye yakın bir arazide buldu. Sağlık durumu iyi olan Şentürk Akbabaöz, kendisini bulan ekiplere aç olduğunu söyleyerek, yiyecek istedi.

Ekiplerin verdiği poğaçayı yiyen Akbabaöz, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kars'a götürüldü.

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