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Kaybolan şoförden 634 gündür haber yok

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#İtalya#Feribot#Mehmet Çakır
Kaybolan şoförden 634 gündür haber yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:00

İtalya açıklarında 18 Şubat 2022’deki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır’dan (42) 634 gündür haber alınamıyor.

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Çakır’ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır’ın daha sonra TIR’a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide aradığı ancak bulamadığı öğrenildi. Mehmet Çakır’ın Aydın’da oturan ablası Yeşim Gür, yanan feribottaki 4 cesetten 1’inin Çakır’a ait olabileceği ihtimali ile DNA testi örneği verdi ancak herhangi bir sonuç çıkmadı. Gür, “Yangından sonra yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kaldı. DNA testlerinde eşleşme olmadı. Mehmet’ten hiçbir iz yok. Şu an beklemekteyiz ama yapılan bir şey de olmadığı söyleniyor. Sahipsiz kaldık. İlgilenen yok. İyi - kötü haber bekliyoruz. Diriyse dirisini, ölüyse ölüsünün almak istiyoruz” dedi.   

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#İtalya#Feribot#Mehmet Çakır

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