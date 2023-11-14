Kaybolan şoförden 634 gündür haber yok

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Çakır’ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır’ın daha sonra TIR’a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide aradığı ancak bulamadığı öğrenildi. Mehmet Çakır’ın Aydın’da oturan ablası Yeşim Gür, yanan feribottaki 4 cesetten 1’inin Çakır’a ait olabileceği ihtimali ile DNA testi örneği verdi ancak herhangi bir sonuç çıkmadı. Gür, “Yangından sonra yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kaldı. DNA testlerinde eşleşme olmadı. Mehmet’ten hiçbir iz yok. Şu an beklemekteyiz ama yapılan bir şey de olmadığı söyleniyor. Sahipsiz kaldık. İlgilenen yok. İyi - kötü haber bekliyoruz. Diriyse dirisini, ölüyse ölüsünün almak istiyoruz” dedi.