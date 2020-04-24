Kaybolan Mısırlı öğretmeni, polis kaldığı pansiyona götürdü

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kalan İngilizce öğretmeni Mısırlı Ahmet Atilla, saat 13.00 sıralarında acıkınca, ekmek almak amacıyla dışarı çıktı. Yağmur altında bir süre yürüyen Ahmet Atilla, kaybolduğunu fark etti. Atilla, 100. Yıl Bulvarı Falez kavşağında bekleyen polisin yanına gitti, telefon çeviri programıyla kaybolduğunu ve pansiyonuna gidemediğini anlattı.



Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından ekip arabasına alınan Ahmet Atilla, kaldığı pansiyona bırakıldı. 10 ay önce kente geldiği belirtilen Atilla, polise yardımı için teşekkür etti.