Kaybolan koyun sürüsü 'dron' ile bulundu

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Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde Mesut Çevik’in arazide otlattığı 55 koyunluk sürüsü, gece kendisi uyurken kayboldu. Sabah uyandığında koyunlarını göremeyen Çevik, polise haber verdi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipler, hırsızlık şüphesiyle köyde yaptığı aramada herhangi bir ize rastlanmadı.