Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kaybolan koyun sürüsü 'dron' ile bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Koyun#Dron#Mesut Çevik
Kaybolan koyun sürüsü dron ile bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 15:47

Bitlis'te kaybolan 55 koyun polisin dronlu aramasıyla bulundu. Koyunlarını teslim alan Mesut Çevik, ekiplere teşekkür etti.

Haberin Devamı

Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde Mesut Çevik’in arazide otlattığı 55 koyunluk sürüsü, gece kendisi uyurken kayboldu. Sabah uyandığında koyunlarını göremeyen Çevik, polise haber verdi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipler, hırsızlık şüphesiyle köyde yaptığı aramada herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaybolan koyun sürüsü dron ile bulundu


Bunun üzerine ekipler, koyunların kaybolduğu köyün üst kısmındaki dağlık arazide dron destekli arama tarama çalışması yaptı. Kayıp sürü dağlık alanda bulundu.

Koyunlarını teslim alan Mesut Çevik, ekiplere teşekkür ederek, "Polislerimiz sağ olsun, dronla köyün etrafındaki dağlarda arama yaptı. Hayvanlarımızı dağın yamacındaki taşlık alanda buldular. Polislerimiz sayesinde hiçbir zarar yaşamadan hayvanlarımızı köye getirdik. Polis ekiplerimize çok teşekkür ederim" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koyun#Dron#Mesut Çevik

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi