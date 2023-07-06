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Kaybolan çocuk 4 saatte bulundu

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#Tokat#Zeyid Miraç Bozkurt#AFAD
Kaybolan çocuk 4 saatte bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 16:19

Tokat'ta, köyde kaybolan Zeyid Miraç Bozkurt (4), AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından 4 saatte bulundu. Çocuk, ailesine teslim edildi.

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Olay, saat 12.30 sıralarında, Niksar ilçesi Tepeyatak köyünde meydana geldi. Fatma-İsa Bozkurt çiftinin iki çocuğundan biri olan Zeyid Miraç Bozkurt, köyde evin önünde oynarken kayboldu. Aile aramalarında çocuğa ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla, köye jandarma komando, JASAT, asayiş timi, iz takip köpeği ve AFAD ekipleri olmak üzere toplam 60 personel görevlendirildi. Ekipler, yapılan aramada yaklaşık 4 saat sonra, çocuğu, köydeki bir sokakta buldu. Sağlık kontrolleri yapılan Zeyid Miraç Bozkurt, ailesine teslim edildi.

Kaybolan çocuk 4 saatte bulundu

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#Tokat#Zeyid Miraç Bozkurt#AFAD

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