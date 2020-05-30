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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2020 - 17:41,Son Güncelleme:

Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra bulundu

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Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra bulundu
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MERSİN'in Silifke ilçesinde, 9 yaşındaki M.A.S. kaybolduktan 7 saat sonra jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiyenin ortak çalışması ile bulundu.

Keşlitürkmenli Mahallesi Sarıveliler mevkisinde yaşayan S.S., bu sabah evden çıkan oğlu M.A.S., geri dönmeyince İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. S.S., oğlunun sürekli evden kaçtığını ve sağ kolundan engelli olduğunu söyledi.

Kayıp başvurusu üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. 7 saatlik süren çalışma sonunda çocuk, evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki arazide bulundu. Sağlık durumu iyi olan M.A.S., ailesine teslim edildi.

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