×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başladı

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran#Diyarbakır#Kayıp
Kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 15:18

Diyarbakır’da dün öğlen saatlerinde gittiği Kur’an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Narin Güran (8) için arama çalışması başlatıldı. Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Olay, dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kur’an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.

Kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başladı

Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri sevk edildi. Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve çevrede ekiplerin Narin’i arama çalışması sürüyor. 

Kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başladı

Kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başladı

Kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başladı


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Narin Güran#Diyarbakır#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!