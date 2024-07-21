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Kaybolan 2 dağcı için arama çalışması başlatıldı

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#Dağcı#Ağrı Dağı#Ağrı
Kaybolan 2 dağcı için arama çalışması başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 14:26

Ağrı Dağı'na tırmanıp, inişte kaybolan 1'i kadın 2 dağcıyı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

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Türkiye'nin farklı kentlerinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 2 ayrı dağcı grubu, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmandı. Perşembe günü tırmanışa başlayan gruplar, cumartesi sabahı zirveye ulaştı. İnişe geçen dağcı gruptan 1'i kadın 2 dağcı kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri arama başlattı. Yerli rehberlerden oluşan bir ekip ile Van AFAD'dan 10, Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti. Bu arada Ağrı Dağı'nda arama yapan ekipler, gelen ihbar sonrası 4 bin 400 metrede ayağı kırılan dağcıya müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan dağcı, Ağrı Dağı'ndan indirilerek hastaneye kaldırıldı. 

Kaybolan 2 dağcı için arama çalışması başlatıldı

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#Dağcı#Ağrı Dağı#Ağrı

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