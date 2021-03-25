Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin dün sabah saatlerinde Güzeltepe Mahallesi'nde çekildiği öğrenildi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir taksi yokuş aşağı kaymaya başladı. Aracın kaymasını engellemeye çalışan taksi sürücüsü araçtan indi ve kapıyı tutarak aracı durdurmaya çalıştı. Bu sırada aracın ön koltuğunda oturan yolcu ise paniğe kapılarak araçtan inmek istedi.

Kayan araçtan inmeye çalışan yolcu yola düşerken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir süre daha kayan taksi daha sonra durdu. Duran taksiye yokuş aşağı kayan başka bir otomobil çarptı. Tüm bu anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAR BİR ANDA BASTIRINCA YOLDA KALDILAR

İstanbul'da bu sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda birçok kişi yolda kaldı. Kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

Yoğun kar yağışı nedeni ile buz tutan rampada kayarak kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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