Sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada! Kamyoneti durdurmaya çalıştı, iki araç arasında kaldı

Haberin Devamı

Kaza saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Yeşilce Mahallesi'nde bir iş yerine kamyonetle kumaş getiren işçi yanlış kumaşı indirince kumaşı kamyonete geri yüklemek için şoförden yardım istedi.

Kamyonetten inen şoförün yardımıyla kumaş kamyonete geri koyuldu. Bu sırada yokuş aşağı kendiliğinden hareket eden kamyoneti durdurmak için kapısını açan şoför park halindeki otomobil ile kamyonet arasında sıkıştı.

Yaralanan şoför yere düşerken kamyonet park halindeki 6 araca çarparak durdu. Yaralının yardımına koşan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekibi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Haberin Devamı

Bir mahalle sakini, “Arkadaş malzeme indirdikten sonra araç kaymaya başlamış, aracın dışında kamyoneti durdurmaya çalışırken iki araç arasında kalmış yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 6 araçta hasar var, el freni tutmamış" dedi.

Bir kadın ve çocuğun ezilmekten son anda kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.