Kayalıklardan düşüp yaralanmıştı... Ormanda ekipler tarafından bulundu

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Olay, dün Kıbrıscık ilçesindeki ormanda meydana geldi. Devriye görevi yapan orman işletme müdürlüğü ekibi, yaralı geyik yavrusu ile karşılaştı. Kayalıklardan düşerek yaralanan ve yürüyemeyen yavru geyik, orman ekibi tarafından arazi aracının kasasına konularak Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü merkezine getirildi.

Yaralanan hayvan, ilk tedavinin ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru geyik, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacak.