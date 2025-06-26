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Kayalıklardan düşüp yaralanmıştı... Ormanda ekipler tarafından bulundu

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#Bolu#Geyik#Ceylan
Kayalıklardan düşüp yaralanmıştı... Ormanda ekipler tarafından bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 10:58

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan geyik yavrusu, devriye görevi yapan orman işletme müdürlüğü ekibi tarafından bulunup, tedaviye alındı.

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Olay, dün Kıbrıscık ilçesindeki ormanda meydana geldi. Devriye görevi yapan orman işletme müdürlüğü ekibi, yaralı geyik yavrusu ile karşılaştı. Kayalıklardan düşerek yaralanan ve yürüyemeyen yavru geyik, orman ekibi tarafından arazi aracının kasasına konularak Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü merkezine getirildi.

Kayalıklardan düşüp yaralanmıştı... Ormanda ekipler tarafından bulundu

Yaralanan hayvan, ilk tedavinin ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru geyik, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacak. 

Kayalıklardan düşüp yaralanmıştı... Ormanda ekipler tarafından bulundu

Kayalıklardan düşüp yaralanmıştı... Ormanda ekipler tarafından bulundu

Kayalıklardan düşüp yaralanmıştı... Ormanda ekipler tarafından bulundu

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#Bolu#Geyik#Ceylan

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