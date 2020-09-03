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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı

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Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı
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BURSA’da, koyunlarını otlattığı ormanlık alanda, kayalıklardan uçuruma düşerek ağır yaralanan Adnan Acar (52), 10 saat süren çalışma sonunda askeri helikopter ile kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

İnegöl ilçesine bağlı Dipsizgöl Mahallesi’nde çobanlık yapan Adnan Acar, dün saat 17.00 sıralarında, koyun sürüsünü otlatmak için ormanlık alana gitti. Acar, sarp kayalıkların bulunduğu Allıkaya mevkisinde yürürken, 15 metre yükseklikten uçuruma düştü. Ağır yaralanan Acar, telefonuyla yakınlarını arayarak, yardım istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil, AFAD, UMKE ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 kilometre yürüyerek bulunduğu yeri tespit ettikleri Acar'ı tahta sedyeye bağladı. Sedyeyi yukarı çıkarmak mümkün olmayınca da helikopter desteği istedi. Bunun üzerine bölgeye saat 03.00 sıralarında Ankara’dan askeri helikopter geldi. Helikoterden sarkıtılan halata sedye bağlanıp, yukarı çekildi. 10 saat süren çalışmayla kurtarılan Adnan Acar, helikopterle Yenişehir ilçesine getirildi. Buradan da ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adnan Acar’ın, yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi.

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