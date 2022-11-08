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Kayalıklardan düşen 6 düzensiz göçmen yaralandı

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#Van#Gevaş#Göçmen
Kayalıklardan düşen 6 düzensiz göçmen yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 09:56

Van’ın Gevaş ilçesi kırsalında yaya olarak yürüyen 6 düzensiz göçmen, kayalıklardan düşerek yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.05 sularında ilçenin Bağlama Mahallesi Üçevler mevkiinde meydana geldi. Bir grup mültecinin yaya olarak geçiş yaptıkları sıra, gecenin karanlığından önünü göremeyen 6 mülteci kayalıklardan düşerek yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, jandarma, 122 Acil Servis, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Bölgede yapılan arama çalışmalarında yaralı düzensiz göçmenlere ulaşıldı.

Yaralılar ekiplerin yardımı ile ambulanslara taşınarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 1'i ağır 6 yaralı ambulanslarla Van’daki değişik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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#Van#Gevaş#Göçmen

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