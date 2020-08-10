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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

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Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı
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VAN'ın Saray ilçesinde sürüden ayrılıp, kayalıklar arasındaki boşlukta sıkışarak mahsur kalan 8 koyun, büyükşehir belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde, sürüden ayrılan 8 koyun, kayalıklar arasındaki boşluğa sıkıştı. Koyunları kendi imkanlarıyla kurtaramayan mahalle sakinleri, büyükşehir belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, 1 saat süren çalışma sonrası, hayvanları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Ekipler, kurtardıkları koyunlara su ve yiyecek verdikten sonra sahiplerine teslim etti.

KORKULUĞA SIKIŞAN YAVRU KÖPEK DE KURTARILDI

Edremit İlçesine bağlı Kiracılar TOKİ 18. Etapta, bir okulun korkuluğuna sıkışan yavru köpek, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan yavru köpek, tedavi edilmek için hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edildi.

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