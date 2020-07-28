Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde 4 gün önce kaybolan, dronla kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyünde Nuri Oğurlu'ya ait keçi 4 gün önce kayboldu. Keçisini bulamayan Oğurlu, Kaymakam Murat Atıcı'dan yardım istedi. Kaymakam Atıcı'nın talimatıyla keçinin bulunması için dron kaldırıldı. Kayalık bir arazide, dronun tespit ettiği keçiyi kurtarmak için Erzincan AFAD ekipleri harekete geçti. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonunda günlerdir aç ve susuz kalan keçi, bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtarıldı. Kaymakam Murat Atıcı, keçiyi sahibi Nuri Oğurlu'ya teslim ederek, kurtarma ekibine de teşekkür belgesi verdi.
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