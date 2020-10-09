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Gündem
KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı

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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı
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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 7 keçiyi jandarma kurtardı.

Alınan bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Geben Mahallesi Meryemçil mevkisindeki kayalık arazide yaşandı. Bektaş Taş, kendisine ait küçükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardı. Hayvanlarından 7’si kayalıklarda mahsur kalan Taş, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) timleri, küçükbaş hayvanların 5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığını öğrendi.
Jandarma timleri, 7 keçiyi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Keçileri kurtulan Bektaş Taş, jandarmaya teşekkür etti.

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