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Gündem
Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay),(DHA)
Haber Giriş: 02.06.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Kayalıklarda buldukları caretta carettayı denize taşıdılar

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Kayalıklarda buldukları caretta carettayı denize taşıdılar

HATAY'ın Arsuz ilçesinde sahildeki kayalıkların üzerinde hareketsiz haldeki bulunan caretta caretta, görevliler tarafından tekrar denize bırakıldı.

Gökmeydan Mahallesi sahilinde yürüyen bir grup genç, kayaların üzerinde bir deniz kaplumbağasının hareketsiz durduğunu gördü. Grubun ihbarı üzerine sahile gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kaplumbağanın caretta caretta olduğunu belirledi. Dalgalar nedeniyle kayalıkların üzerine çıktığı ve burada mahsur kaldığı tahmin edilen caretta carettayı kurtaran ekipler, yeniden denize bıraktı. Bir süre hareketsiz kalan caretta caretta, dalgalarla birlikte yeniden denizin derin sularına doğru yüzerek gözden kayboldu.

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