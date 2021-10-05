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Kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü ölümden döndü!

#Fethiye#Yamaç Paraşütçüsü#Kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan paraşütü ile tekli uçuş yapan pilot Seçkin Aydın (43), kayalıklara düşerek yaralandı. Askeri helikopter ile bölgeden alınan Aydın, hastaneye kaldırıldı.

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Babadağ'ın 1800 metre yükseklikteki pistinden akşam saatlerinde single (tekli) uçuş yapan yamaç paraşütü pilotu Seçkin Aydın, kalkıştan bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle kayalıkların bulunduğu alana düştü.

Aydın'ın düştüğünü gören diğer pilotlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Arama Kurtarma (AKUT) ekipleri sevk edildi.

Kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü ölümden döndü

HELİKOPTERLE KURTARILDI

Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle pilotun bulunduğu yere güçlükle ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle bulunduğu yerden kurtarılamayan Seçkin Aydın için Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'ndan yardım istendi. Verilen koordinata göre havalanan askeri helikopter, Aydın'ın bulunduğu yere geldi. Helikopterden sarkıtılan halata bağlanan sedyeyle çekilen Aydın, tedavi için Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak tedaviye alınan Aydın'ın vücudunun birçok yerinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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#Fethiye#Yamaç Paraşütçüsü#Kaza