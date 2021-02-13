Kayalıklara düşen kadın hava ambulansıyla kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Dumanlıdağ mevkisinde yürüyüş yapan 50 yaşındaki Fatma Balaban, kayalık bölgede düşerek yaralandı.



Yanındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, bölgeye kara yolu ile ulaşamayınca hava ambulansı yönlendirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan koordineli çalışmanın ardından hava ambulansıyla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının ayağında kırık tespit edildi.