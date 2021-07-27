Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-
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Kayaların ucuna oturdu ve... Tehlikeli manzara keyfi
Antalya'nın Konyaaltı Sahili bandında bulunan 30 metre yükseklikteki falezlere çıkan genç, uzun süre kayalıklarda uzandı. Uyarıları dikkate almayan genç, manzarayı ölümsüzleştirmek için selfie çekti.
Konyaaltı Sahili'nde 30 metre yükseklikteki falezlere çıkan genç, kayalıkların ucuna oturarak, manzarayı izledi. Kayalıklardan sahile bakan genç, manzarayı ölümsüzleştirmek için selfie de çekip, bir süre uzandı.
Falezlerin üzerinde bulunan uyarıları ise dikkate almayan gencin manzara keyfi için hayatını tehlikeye atması göze çarptı.