Kayakta 181 kez milli olan ‘Dağlar Kızı’ tarih yazdı

Erzurum’un Çat ilçesinde 2000 yılında dünyaya gelen Sıla Kara, kayak sporuna 7 yaşında Erzurum Kayak Kulübü’nde başladı. Halen Alp Disiplini Milli Takımı’nda aktif sporcu olarak yer alan Sıla, 2026 Kış Olimpiyatları kadrosunda da bulunuyor. Spor kariyerinin yanı sıra akademik başarılarıyla da dikkat çeken milli sporcu, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayarak ‘bilim uzmanı’ unvanı aldı. Kariyeri boyunca katıldığı 181 uluslararası yarışmanın 49’unda kürsüye çıkan Sıla Kara, 13 kez altın madalya alarak İstiklal Marşı’nı okuttu.

CESARET MADALYASI ALDI

Türk kayağında bir ilke imza atan genç sporcunun ismi yalnızca sportif başarılarıyla değil, gösterdiği insanlık örneğiyle de öne çıkıyor. Slovenya’da düzenlenen uluslararası bir yarış sırasında, telesiyejden düşmek üzere olan bir çocuğu fark eden Sıla, saniyeler içinde yaptığı müdahaleyle hayat kurtardı. Bu davranışı nedeniyle Slovenya tarafından ‘Özveri ve Cesaret Madalyası’ ile ödüllendirildi. Kahraman madalyalı tek sporcu olma özelliğini de elinde tutan Sıla Kara duygularını, “181 kez milli formayla Türkiye’yi temsil ettim ama en özel madalyalardan biri, Slovenya’da kazandığım cesaret madalyasıydı. Yarış sırasında telesiyejden düşmekte olan bir çocuğun elinden tuttum ve onu saniyeler içinde kurtardım. 10-15 dakikalık kritik bir süreçti. Yarışın ortasında böyle bir müdahaleyi yapmak büyük dikkat çekti. Sadece spor değil, insanlık adına da bir mesaj verdik” diye anlattı.

FAIR-PLAY ÖDÜLLERİ

Bu davranışın ardından Fair-Play ödülleri ve yılın kayak sporcusu gibi birçok uluslararası ödüle de layık görülen Kara, “Aldığım mesajlardan biri şuydu; ‘İslamiyete bakış açımızı değiştirdin’. Müslüman bir Türk kadınının, başka dine mensup bir çocuğun hayatını kendi yaşamını riske atarak kurtarması, Avrupa’da büyük takdir topladı. Bu sadece bireysel değil, toplumsal bir mesajdı. Çünkü biz böyle yetiştirildik; bu, inancımızın da bir gereği” dedi. Sıla Kara, sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimle Türk sporunun daha ileri taşınması için her zaman göreve hazır olduğunu da sözlerine ekledi.