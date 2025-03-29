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Kayakçı baba ve oğlu ölmüştü! Uludağ'daki faciada çarpıcı detay... Yangının nasıl büyüdüğü ortaya çıktı: 5'i birden infilak etmiş

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#Bursa#Uludağ#Yangın
Kayakçı baba ve oğlu ölmüştü Uludağdaki faciada çarpıcı detay... Yangının nasıl büyüdüğü ortaya çıktı: 5i birden infilak etmiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 16:01

Bursa Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının, bina içindeki, kar motorlarının yakıt dolu depolarının infilak etmesi sonucu büyüdüğü iddia edildi. 4 kişinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürerken, İstanbul’dan bir bilirkişi heyetinin mühürlenen otelde inceleme yapacağı öğrenildi.

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Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan otelde görevli personel ile kayak malzemeleri satan çalışanlardan oluşan bir grup genç, birlikte pasta ve çerez yiyip çay içti.

Kayakçı baba ve oğlu ölmüştü Uludağdaki faciada çarpıcı detay... Yangının nasıl büyüdüğü ortaya çıktı: 5i birden infilak etmiş

Saat 05.00 sıralarında, grubun otelin arka tarafındaki kafe-restoran bölümünün verandasında bulunan şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımlar duvarda bulunan süs bitkilerini tutuşturdu.

Kayakçı baba ve oğlu ölmüştü Uludağdaki faciada çarpıcı detay... Yangının nasıl büyüdüğü ortaya çıktı: 5i birden infilak etmiş

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Güvenlik kamerasına da yansıyan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler 9 kişiyi tahliye ederken, otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) öldü, eşi Fikriye Usta (57) ise ağır yaralandı.

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Kayakçı baba ve oğlu ölmüştü Uludağdaki faciada çarpıcı detay... Yangının nasıl büyüdüğü ortaya çıktı: 5i birden infilak etmiş

BABA-OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ, ANNE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Berkin Usta, dün Ulu Camii’de düzenlenen törenin ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayakçı baba ve oğlu ölmüştü Uludağdaki faciada çarpıcı detay... Yangının nasıl büyüdüğü ortaya çıktı: 5i birden infilak etmiş

Tedaviye alındığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde entübe edilen Fikriye Usta’nın durumu ciddiyetini koruyor.

Kayakçı baba ve oğlu ölmüştü Uludağdaki faciada çarpıcı detay... Yangının nasıl büyüdüğü ortaya çıktı: 5i birden infilak etmiş

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangına ilişkin Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanın olduğu 5 şüpheli ve otelin mülk sahibi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kayakçı baba ve oğlu ölmüştü Uludağdaki faciada çarpıcı detay... Yangının nasıl büyüdüğü ortaya çıktı: 5i birden infilak etmiş

OTEL MÜHÜRLENDİ, BİLİRKİŞİ HEYETİ GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin incelemelerini tamamlamasının ardından otel, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Jandarmanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı ve kimsenin yaklaşmasına izin vermediği otelde bilirkişi heyeti de inceleme yapacak. Heyetin 2 Nisan günü, İstanbul’dan Uludağ’a gelmesi bekleniyor.

Kayakçı baba ve oğlu ölmüştü Uludağdaki faciada çarpıcı detay... Yangının nasıl büyüdüğü ortaya çıktı: 5i birden infilak etmiş

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan yangının çıkış anı da otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin verandada oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturduğu görüldü.

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Kayakçı baba ve oğlu ölmüştü Uludağdaki faciada çarpıcı detay... Yangının nasıl büyüdüğü ortaya çıktı: 5i birden infilak etmiş

YANGIN MERDİVENİNİN BAŞINDA BULUNDU

Otelin kayak pisti cephesinde, Yahya Usta’nın işlettiği kayak odasının bitişiğindeki kafeteryada başlayan yangının, bina içindeki deposu yakıt dolu 5 kar motorunun infilak etmesiyle de bir anda büyüdüğü ve tüm oteli sardığı iddia edildi. Eşi Fikriye Usta ile 5’inci kattaki odada bulunan Yahya Usta’nın yangını fark edip, odadan çıktıktan sonra jandarmayı telefonla arayıp haber verdiği, konuştuğu sırada ise telefonun kesildiği öğrenildi. Yahya Usta’nın, duman zehirlenmesinden dolayı yargın merdivenin başında düşüp kaldığı belirtildi. Yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta’nın ise kayak odasındaki malzemeleri toplamak için, babasına yardım etmek üzere, Uludağ’a geldiği öğrenildi.

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Kayakçı baba ve oğlu ölmüştü Uludağdaki faciada çarpıcı detay... Yangının nasıl büyüdüğü ortaya çıktı: 5i birden infilak etmiş

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#Bursa#Uludağ#Yangın

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