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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığının ölçüldüğü yer belli oldu! En soğuk nokta da oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kayak Merkezleri#Palandöken#Kar Kalınlığı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığının ölçüldüğü yer belli oldu En soğuk nokta da oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 11:53

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 161, Nemrut'ta 158, Kartepe'de 140, Kartalkaya'da 137, Hakkari'de 123, Konaklı'da 121, Ergan ve Uludağ'da 120, Sarıkamış'ta 118, Çambaşı'nda 112, Erciyes'te 105, Hesarek'te 94, Mersivan'da 81, Keltepe'de 80, Akdağ'da 72, Ilgaz'da 66, Davraz'da 59, Yıldız'da 50, Küpkıran'da 43, Yalnızçam'da 42, Gevaş Abalı'da 36, Kandilli'de 31, Murat Dağı'nda 25, Denizli'de 4 santimetre kaydedildi.

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığının ölçüldüğü yer belli oldu En soğuk nokta da oldu

Bazı merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez24.02.2025En düşükEn yüksek
PalandökenÇB-23-17
NemrutS-21-14
KartepeS-10-2
KartalkayaS-17-7
HakkariHKY-27-14
KonaklıÇB-23-15
UludağS-13-3
ErganKY-23-13
SarıkamışS-26-14
ÇambaşıYKY-19-10
ErciyesS-25-12
HesarekS-21-13
MersivanYKY-11-8
KeltepeKY-15-8
AkdağYKY-16-7
IlgazKY-17-9
DavrazAB-17-7
YıldızHKY-19-9
KüpkıranS-24-12

(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, S: Soğuk, ÇB: Çok Bulutlu, AB: Az Bulutlu)

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığının ölçüldüğü yer belli oldu En soğuk nokta da oldu

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#Kayak Merkezleri#Palandöken#Kar Kalınlığı

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