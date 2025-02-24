Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığının ölçüldüğü yer belli oldu! En soğuk nokta da oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 161, Nemrut'ta 158, Kartepe'de 140, Kartalkaya'da 137, Hakkari'de 123, Konaklı'da 121, Ergan ve Uludağ'da 120, Sarıkamış'ta 118, Çambaşı'nda 112, Erciyes'te 105, Hesarek'te 94, Mersivan'da 81, Keltepe'de 80, Akdağ'da 72, Ilgaz'da 66, Davraz'da 59, Yıldız'da 50, Küpkıran'da 43, Yalnızçam'da 42, Gevaş Abalı'da 36, Kandilli'de 31, Murat Dağı'nda 25, Denizli'de 4 santimetre kaydedildi.
Bazı merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|24.02.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|ÇB
|-23
|-17
|Nemrut
|S
|-21
|-14
|Kartepe
|S
|-10
|-2
|Kartalkaya
|S
|-17
|-7
|Hakkari
|HKY
|-27
|-14
|Konaklı
|ÇB
|-23
|-15
|Uludağ
|S
|-13
|-3
|Ergan
|KY
|-23
|-13
|Sarıkamış
|S
|-26
|-14
|Çambaşı
|YKY
|-19
|-10
|Erciyes
|S
|-25
|-12
|Hesarek
|S
|-21
|-13
|Mersivan
|YKY
|-11
|-8
|Keltepe
|KY
|-15
|-8
|Akdağ
|YKY
|-16
|-7
|Ilgaz
|KY
|-17
|-9
|Davraz
|AB
|-17
|-7
|Yıldız
|HKY
|-19
|-9
|Küpkıran
|S
|-24
|-12
(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, S: Soğuk, ÇB: Çok Bulutlu, AB: Az Bulutlu)