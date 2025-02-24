Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığının ölçüldüğü yer belli oldu! En soğuk nokta da oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 161, Nemrut'ta 158, Kartepe'de 140, Kartalkaya'da 137, Hakkari'de 123, Konaklı'da 121, Ergan ve Uludağ'da 120, Sarıkamış'ta 118, Çambaşı'nda 112, Erciyes'te 105, Hesarek'te 94, Mersivan'da 81, Keltepe'de 80, Akdağ'da 72, Ilgaz'da 66, Davraz'da 59, Yıldız'da 50, Küpkıran'da 43, Yalnızçam'da 42, Gevaş Abalı'da 36, Kandilli'de 31, Murat Dağı'nda 25, Denizli'de 4 santimetre kaydedildi.

Bazı merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez 24.02.2025 En düşük En yüksek Palandöken ÇB -23 -17 Nemrut S -21 -14 Kartepe S -10 -2 Kartalkaya S -17 -7 Hakkari HKY -27 -14 Konaklı ÇB -23 -15 Uludağ S -13 -3 Ergan KY -23 -13 Sarıkamış S -26 -14 Çambaşı YKY -19 -10 Erciyes S -25 -12 Hesarek S -21 -13 Mersivan YKY -11 -8 Keltepe KY -15 -8 Akdağ YKY -16 -7 Ilgaz KY -17 -9 Davraz AB -17 -7 Yıldız HKY -19 -9 Küpkıran S -24 -12

(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, S: Soğuk, ÇB: Çok Bulutlu, AB: Az Bulutlu)



